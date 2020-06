Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 70M€ ?

Publié le 19 juin 2020 à 0h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG, de l’Inter Milan et de la Juventus pour la saison prochaine, l’ailier international italien de la Fiorentina Federico Chiesa pourrait être difficile à aller chercher, puisque la Fiorentina aurait fixé un prix colossal pour sa pépite…

La Fiorentina veut blinder ses pépites. Annoncés dans le viseur de plusieurs clubs européens, Federico Chiesa et Gaetano Castrovilli pourraient quitter la Viola la saison prochaine. Pour Castrovilli, et d’après le Corriere dello Sport , la Fiorentina prévoirait une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, et atteindre les 3M€ de salaire demandés par le joueur pour pouvoir le garder. Cependant, Chiesa pourrait bénéficier d’un bon de sortie, même si la direction de la Fio pourrait tenter de le vendre à prix d’or…

Pour Chiesa, ce sera 70M€