Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour Eyraud dans ce dossier chaud !

Publié le 18 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

Le latéral gauche du Stade de Reims Hassane Kamara (26 ans) disposerait d’un bon de sortie cet été. Une bonne nouvelle pour l'OM qui s'intéresse à son profil.

Alors que Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas s’activent en coulisses pour dénicher les perles rares du marché des transferts, il semblerait que quelques pistes fassent l’unanimité. Pour pallier à un éventuel départ d’un milieu de terrain, l’OM penserait à Daler Kuzyaev (27 ans) et au jeune Pape Gueye (21 ans). Mais pour renforcer sa ligne défensive, l’entraîneur portugais aurait ciblé un joueur du championnat français : Hassane Kamara (26 ans). Déjà annoncé dans les petits papiers des dirigeants marseillais, il semblerait que le dossier du Rémois puisse bel et bien se conclure cet été.

« Il a la parole de son président s’il souhaite partir cet été »