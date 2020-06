Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un intérêt de l'Emir du Qatar ? La réponse de Niang !

Publié le 18 juin 2020 à 19h15 par A.M.

Ces derniers jours, le club qatari d'Al-Duhail Sports Club, propriété de l'Emir du Qatar, se serait positionné afin de recruter M'Baye Niang. Mais visiblement, l'attaquant du Stade Rennais n'est pas au courant.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Olympique de Marseille n'est pour le moment pas passé à l'action pour recruter M'Baye Niang. Auteur d'une très belle saison avec le Stade Rennais, l'international sénégalais est pourtant très apprécié par André Villas-Boas qui souhaite l'attirer cet été afin de densifier son secteur offensif. Toutefois, faute de moyens, l'OM semble dans l'incapacité de lancer des négociations avec le Stade Rennais qui réclame près de 20M€ pour son attaquant. Une situation qui aurait poussé le club qatari d'Al-Duhail Sports Club, propriété de l'Emir du Qatar à entrer dans ce dossier.

«Je suis au courant de rien pour le moment»