Mercato - PSG : Le Qatar condamné à l'échec cet été ?

Publié le 18 juin 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Comme vous l'a révélé le10Sport.com, Ismaël Bennacer est très apprécié par les propriétaires qataris du PSG. Cependant, le club de la capitale devrait avoir du mal à convaincre le Milan AC de lâcher l'international algérien.

Leonardo va se montrer actif cet été. Après le transfert définitif de Mauro Icardi dans la capitale, le directeur sportif du PSG travaille sur l'arrivée d'un défenseur et de plusieurs latéraux pour pallier les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Et si aucun milieu n'est encore parti au PSG, cela n'empêche pas Leonardo d'activer plusieurs pistes pour renforcer l'entrejeu également. Comme le10sport.com vous l'a révélé, sa priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Le Serbe est séduit par le projet parisien et des discussions sont déjà en cours entre les deux clubs, mais parmi ses autres cibles, l'une d'elles aurait la cote à Doha.

Le Qatar craque pour Bennacer

En effet, selon nos informations, Isamël Bennacer est très apprécié par les dirigeants qataris du PSG, et plus particulièrement par le Cheikh Tamin Al-Thani qui a remarqué les prestations de l'international algérien au Milan AC et en sélection. Le 10 Sport vous avait d'ailleurs déjà révélé le 29 mai dernier que Nasser Al-Khelaïfi pousserait en interne pour attirer le milieu de 22 ans, qui a déjà fait l'objet de plusieurs offensives parisiennes allant jusqu'à 40M€. Néanmoins, cela n'a pas suffi à faire plier le Milan AC, et cela pourrait être peine perdue pour Leonardo et les Qataris.

Le Milan AC ferme dans ses positions ?