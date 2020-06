Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Une première offre pour Camavinga ?

Publié le 18 juin 2020 à 14h45 par Alexis Bernard mis à jour le 18 juin 2020 à 14h49

Positionné sur Eduardo Camavinga, le PSG pourrait avoir lancé les hostilités auprès du Stade Rennais pour un transfert du jeune milieu de terrain breton.

Surveillé par toute l’Europe, Eduardo Camavinga voit les clubs intéressés par son profil s’organiser pour son transfert. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid a été le premier club à dégainer une offre. Un montant de 50 millions d’euros, avec des bonus allant jusqu’à 10 millions d’euros, serait arrivé sur le bureau du président rennais. Mais le Real Madrid ne serait pas l’unique club à être passé à l’action.

Un peu plus de 30 millions d’euros ?

Selon nos informations, le PSG aussi serait passé à l’action pour Eduardo Camavinga. Des contacts très concrets avec l’entourage du joueur mais surtout le Stade Rennais pour évoquer un possible transfert. Au cours des discussions, le PSG aurait fait savoir être disposé à transmettre une offre. Nos sources indiquent qu’elle dépasserait légèrement les 30 millions d’euros. Est-ce que les discussions ont donné suite à une proposition officielle, en bonne et due forme ? Nous ne sommes pas en mesure de le confirmer. Mais le PSG a clairement l’intention de bouger pour Eduardo Camavinga et les déclarations d’intentions de dernières semaines sont suffisantes pour considérer Paris comme en capacité de pouvoir rivaliser avec le Real Madrid.