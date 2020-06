Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang vers un clash avec le Stade Rennais ? Il répond !

Publié le 18 juin 2020 à 21h45 par A.M.

Alors qu'il serait très motivé à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang assure toutefois qu'il est très bien au Stade Rennais qu'il n'ira pas au clash avec le club breton.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OM en vue d'un transfert cet été, M'Baye Niang semble s'agacer de la situation. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen n'a entamé aucun démarche dans le but de recruter l'international sénégalais bien que l'intérêt d'André Villas-Boas soit concret. De son côté, M'Baye Niang a plusieurs fois assuré qu'il n'était pas insensible à l'intérêt de l'OM, club qu'il aurait du mal à refuser. De là à aller au clash pour quitter le Stade Rennais ? L'ancien Milanais n'y compte absolument pas.

«Le Stade Rennais, c’est mon club»