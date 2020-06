Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des contacts avec Eyraud ? La réponse de Niang !

Publié le 18 juin 2020 à 17h45 par A.M.

Alors qu'il fait beaucoup parler de lui au sujet de son avenir ces dernières semaines, M'Baye a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l'intérêt de l'OM.

Auteur d'une belle saison avec le Stade Rennais, M'Baye Niang ne manque pas de courtisans en vue d'un transfert cet été. Et c'est bien l'b qui semble être le plus chaud sur ce dossier. Le club phocéen cherche un joueur offensif, mais compte tenu du prix réclamé par le club breton, environ 20M€, l'OM est dans l'attente. Comme révélé par le10sport.com, aucune discussion n'a eu lieu entre les deux parties, ce qui a visiblement permis au club qatari d'Al-Duhail Sports Club de se positionner dans ce dossier à en croire L'Equipe . Toutefois, cette situation agace M'Baye Niang qui assure que les rumeurs de départ sont fausses.

«Ce qui n’est pas sorti de ma bouche ou de mon entourage, pour moi ça n’a aucune valeur»