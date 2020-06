Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud va passer à côté d’un joli coup !

Publié le 18 juin 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors qu’il était ciblé par l’Olympique de Marseille, Anthony Musaba (19 ans) devrait passer sa visite médicale avec l’AS Monaco dans les prochains jours.

Ce n’est pas parce que l’OM n’a pas de directeur sportif qu’il ne s’active pas sur le marché des transferts. En effet, même s’il va devoir vendre quelques-uns de ses joueurs pour récupérer 60M€, l’Olympique de Marseille place ses pions sur de nombreuses pistes à moindre coût. À l’image de Pape Gueye qui pourrait rejoindre Marseille pour environ 5M€ ou de Hassane Kamara, le latéral gauche du Stade de Reims estimé à quelques millions d’euros. Toutefois, une piste offensive ciblée ces derniers mois par Andoni Zubizarreta serait sur le point de passer sous le nez de Jacques-Henri Eyraud…

Anthony Musaba vers Monaco

Le jeune ailier hollandais du NEC Nijmegen (2e division des Pays-Bas) devrait bel et bien signer en France, mais du côté de l’AS Monaco. En effet, selon les informations de Manu Lonjon, Anthony Musaba (19 ans) devrait passer sa visite médicale en Principauté dans les jours à venir. Une belle opportunité ratée par Jacques-Henri Eyraud pour cet attaquant prometteur. D’autant plus que les Monégasques n’auraient eu à dépenser que 2M€ pour convaincre le club hollandais de lâcher sa pépite.