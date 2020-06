Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le club annonce un renfort de qualité pour Villas-Boas !

Publié le 18 juin 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que l’OM vient d’enregistrer les signatures de six joueurs issus de son centre de formation, le club aurait décelé un grand espoir parmi cette liste.

De gré ou de force, la formation semble être la nouvelle politique sportive et économique de l'OM. Après avoir longtemps délaissé le modèle de la formation, le club phocéen souhaiterait désormais se lancer. Dans cette optique, L’OM a offert des contrats professionnels à six joueurs issus de son centre de formation. Si l’OM active ce levier, c’est notamment en raison de ses problèmes financiers qui l’oblige à privilégier ce système moins coûteux. S’il est encore trop tôt pour dire que ces jeunes joueurs parviendront à se faire une place en équipe première, le club a peut-être mis la main sur un futur grand talent.

Nassert Larguet vante les qualités du jeune Nassim Ahmed