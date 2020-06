Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud et Villas-Boas accélèrent pour leur recrutement !

Publié le 19 juin 2020 à 10h30 par A.M.

Malgré les grandes difficultés du club, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas sont passés à l'action sur différents dossiers.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir vendre avant de recruter. Et pour cause, les finances du club sont dans le rouge, ce qui pousse le club phocéen à flairer les bonnes affaires. Et en l'absence du directeur du football, censé succéder à Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud s'activent en coulisses. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM est ainsi revenu à la charge pour Pape Gueye qui ne devrait finalement pas rejoindre Watford. Et d'après les informations de Manu Lonjon, journaliste d' Eurosport , les Olympiens auraient même contacté le club anglais avec une offre à 3M€ pour les convaincre de lâcher le milieu de terrain. Preuve que l'OM a décidé de lancer les grandes manœuvres. Et ce n'est pas tout.

L'OM s'active pour Kamara, Salcedo et Gueye