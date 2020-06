Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or en grande difficulté pour leur recrutement !

Publié le 19 juin 2020 à 21h00 par A.M.

Très ambitieux pour sa remontée en Ligue 1, le RC Lens connait toutefois certaines difficultés pour trois dossiers chauds. Explications.

Cet été, le RC Lens compte bien se renforcer pour ne pas faire de la figuration en Ligue 1 à l'occasion de son grand retour dans l'élite. Ainsi, les Sang-et-Or ont déjà bouclé le transfert définitif de Corentin Jean, prêté depuis le mois de janvier tandis que le très prometteur gardien de but vénézuélien Wuilker Faríñez (22 ans) devrait être prêté par l'équipe du Millionaros FC. Mais les Lensois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Comme révélé par le10sport.com, le club nordiste s'est ainsi renseigné sur Maxime Gonalons. Contacté par nos soins, l'agent du milieu de terrain prêté à Grenade, Frédéric Guerra, confirme les contacts avec des clubs de Ligue 1 mais assure que Gonalons est encore loin d'un retour en France : « Maxime Gonalons n’a été proposé absolument nulle part. Je rappelle qu’il y a dans son contrat à Grenade une option d’achat obligatoire à partir de 25 matches joués. Cela n’aurait aucun sens de le proposer actuellement. Il a en disputés 23 à ce jour, même s’il vient de se blesser légèrement. En revanche, il est vrai que des clubs de L1 se sont renseignés récemment pour connaître sa situation ».

Des difficultés pour Kakuta, Gonalons et Matusiwa