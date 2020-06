Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Après Kouassi, le Bayern Munich tente Aouchiche !

Publié le 19 juin 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Après avoir obtenu l’accord de Tanguy Kouassi pour la signature de son premier contrat professionnel, le Bayern Munich lorgnerait sur un autre talent du PSG…

L’arrivée de Tanguy Kouassi au Bayern Munich provoque un flot de réactions à l’encontre du jeune parisien. Des critiques venues de toute part pour dénoncer son choix de privilégier un départ en Bavière plutôt que de rester au PSG, où il commençait à avoir sa chance. Mais la note pourrait être d’autant plus salée pour l’écurie parisienne… Selon nos informations, après Tanguy Kouassi, le Bayern Munich pense à… Adil Aouchiche !

L’ASSE toujours en pole