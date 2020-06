Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Lucas Hernandez !

Publié le 19 juin 2020 à 15h15 par H.G.

En quête d’un successeur à Thiago Silva, le PSG a bel et bien coché le nom de Lucas Hernandez dans cette perspective. Et la fermeté du Bayern Munich ne remettrait absolument pas en question les intentions de Leonardo avec l’international français.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva quittera le PSG au terme de la saison 2019/2020. Arrivant au terme de son contrat à ce moment là, le capitaine du club de la capitale ne se verra pas proposer d’offre de prolongation, comme l’a confirmé Leonardo il y a quelques jours à l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche . Une page va donc prochainement se tourner aussi, et cela s’accompagnera d’un chantier d’envergure pour le PSG cet été : celui de trouver un successeur à celui qu’on surnomme O Monstro . Dans cette optique, Leonardo a coché le nom de Lucas Hernandez, qui pourrait être amené à quitter le Bayern Munich cet été un an seulement après son arrivée contre 80M€ en provenance de l’Atlético de Madrid. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, de nombreux échanges ont déjà eu lieu entre le club parisien et l’écurie bavaroise, au cours desquels l’hypothèse d’un paiement en quatre versements a été évoquée entre les deux clubs.

Le PSG bien décidé à arracher Lucas Hernandez au Bayern Munich !