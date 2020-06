Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a trouvé un accord avec le PSG pour un joueur !

Publié le 19 juin 2020 à 9h30 par G.d.S.S. mis à jour le 19 juin 2020 à 9h32

Prêté par le PSG au Real Madrid depuis l’été dernier, Alphonse Areola va finalement être prolongé de plusieurs semaines par le club merengue afin de s’adapter au planning inédit de la Ligue des Champions qui reprendra en août.

Barré l’été dernier par les arrivées de Keylor Navas et de Sergio Rico, Alphonse Areola avait été poussé vers la sortie par le PSG, et le gardien tricolore avait finalement rebondi au Real Madrid sous la forme d’un prêt. Il y a donc occupé le rôle de doublure de Thibaut Courtois durant toute la saison, et alors que la Ligue des Champions a été interrompue en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et reprendra le 7 août prochain sous la forme d’un mini-tournoi à Lisbonne, une décision forte aurait été prise par le PSG et le Real Madrid au sujet d’Areola.

Areola va prolonger quelques semaines au Real