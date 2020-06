Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouchiche aurait définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 12h15 par H.G.

En fin de contrat au PSG le 30 juin prochain, Adil Aouchiche aurait enfin fait son choix quant à la suite à donner à sa jeune carrière.

Les cas Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont deux dossiers présents depuis plusieurs mois sur le bureau de Leonardo. Tandis que les deux joueurs formés au PSG verront leur contrat aspirant prendre fin le 30 juin prochain, le club de la capitale a longtemps tenté de les retenir en essayant de les convaincre de signer leur premier contrat professionnel. Seulement voilà, les deux sont considérés comme des jeunes à fort potentiel et ont donc suscité de nombreuses convoitises, ce qui n'a pas facilité la tâche de Leonardo. Ainsi, le directeur sportif du PSG a essuyé un premier revers avec Tanguy Kouassi, qui quittera Paris cet été pour rejoindre le Bayern Munich où un contrat de quatre ans l’attend avec un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€, comme le10sport.com vous l’a annoncé. Et après ce premier échec, Adil Aouchiche aurait lui-aussi décider de suivre les pas de son compère du centre de formation…

Adil Aouchiche aurait décidé de quitter le PSG !

D’après les informations du journaliste italien Luca Momblano, Adil Aouchiche aurait officiellement communiqué au PSG sa décision de s’en aller au terme de son contrat. Le milieu offensif de 17 ans aurait ainsi mis fin aux négociations, et cela après qu’une nouvelle offre contractuelle lui ait été formulée. Le Français quittera donc son club formateur dans les prochains jours, au grand dam des dirigeants parisiens qui vont voir, une fois de plus, l’une de leurs jeunes promesses s’en aller librement avant même d’avoir signé son premier contrat professionnel. Reste maintenant à savoir quelle écurie Adil Aouchiche choisira de rallier cet été. Pour rappel, il a dernièrement été annoncé que le joueur du PSG avait déjà passé sa visite médicale avec l’AS Saint-Etienne. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.