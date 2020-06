Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : D’accord avec Pape Gueye, l’OM va faire une offre !

Publié le 19 juin 2020 à 11h45 par La rédaction

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM est à l’affût dans le dossier Pape Gueye. L’écurie phocéenne est sur le point de dégainer une proposition pour son transfert.

A l’affût dans le dossier Pape Gueye, l’OM est parfaitement placé pour pouvoir signer le joueur cet été. En effet, comme révélé par le10sport.com, l’écurie phocéenne surveille attentivement la situation du milieu de terrain au cœur d’un imbroglio avec Watford, club avec lequel il a signé mais où il ne souhaite plus aller (un différent oppose les deux parties sur le montant du salaire qu’il touchera en Angleterre, non conforme aux propositions orales du club de Premier League). Selon nos informations, l’OM aurait déjà trouvé un accord avec Pape Gueye et ses représentants. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Watford.

L’OM va dégainer