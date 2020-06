Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Théo Hernandez persiste et signe pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que le PSG a coché le nom de Théo Hernandez pour cet été, le défenseur a réitéré son souhait de rester au Milan AC la saison prochaine.

Avec le départ de Layvin Kurzawa en fin de contrat cet été, le PSG cherche désormais à renforcer le poste de latéral gauche où Juan Bernat n'a plus de concurrence. Pour étoffer l’effectif, Leonardo a ciblé Alex Telles et Théo Hernandez. Ce dernier serait d’ailleurs une piste prioritaire puisqu'il sort d’une très bonne saison avec le Milan AC, où il a inscrit 6 buts en 25 matches. Si les négociations paraissent compliquées avec les rossoneri, elles pourraient l’être aussi en ce qui concerne le joueur comme nous vous l'avions révélé précédemment.

Théo Hernandez réaffirme son souhait de rester à Milan