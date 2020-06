Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger avec Achraf Hakimi ? La réponse !

Publié le 19 juin 2020 à 9h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ces dernières heures qu’Achraf Hakimi était dans le viseur de l’Inter, les Nerazzurri n’auraient en réalité absolument pas avancé sur le dossier. Et les intentions du Real Madrid avec son jeune joueur ne seraient pas étrangères à cette situation.

Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a fait plus que grappiller du temps de jeu pour parfaire sa formation avec le club de la Ruhr. L’international marocain s’est imposé comme un titulaire en puissance sur le côté droit de l’écurie allemande en étant fréquemment auteur de grosses performances. À seulement 21 ans, il s’est ainsi démarqué comme l’une des plus grandes promesses du football européen à ce poste, chose qui a conduit le Real Madrid à prendre la décision de le faire revenir dans ses rangs la saison prochaine pour qu’il concurrence Dani Carvajal. Un souhait partagé par le principal intéressé, qui aimerait évoluer au sein du club de la capitale espagnole l’an prochain comme le10sport.com vous l’a révélé. Toutefois, les bonnes performances d’Achraf Hakimi ne sont pas passées inaperçues en Europe. Plusieurs clubs seraient en effet sous le charme de son profil et pourraient décider de lancer une offensive pour l’arracher aux Merengue cet été en lui garantissant du temps de jeu. Ce serait notamment le cas de l’Inter, qui pourrait profiter d'une vente de Lautaro Martinez au FC Barcelone pour arracher le Marocain au Real Madrid comme l’a annoncé SportMediaset ce jeudi. Seulement voilà, malgré cet intérêt, il semblerait que les Nerazzurri n’aient pas vraiment pu avancer sur le dossier.

L’Inter n’aurait fait aucune démarche concrète pour Hakimi !