Mercato - OL : Godin annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 9h55 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Jean-Michel Aulas pour renforcer la défense de l’OL la saison prochaine, l’international uruguayen de l’Inter Milan Diego Godin a fait une sortie fracassante concernant son avenir. Et il pourrait s’écrire loin de l’OL…