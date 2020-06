Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas dit son dernier mot pour Hernandez !

Publié le 19 juin 2020 à 23h45 par A.C.

Leonardo ne semble pas avoir abandonné l’idée d’attirer Theo Hernandez au Paris Saint-Germain.

Le 21 avril dernier L’Équipe annonçait la volonté de Leonardo de recruter Theo Hernandez. Nous vous avons confirmé ces informations, mais le 14 mai dernier, mais Le 10 Sport a révélé que le latéral gauche du Milan AC n’a aucune envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il l’a d’ailleurs lui-même expliqué, lors d’une récente interview à Sky Italia . « Je suis venu ici pour rester à Milan, je fais une super saison et dans ma tête, il n'y a que Milan. Les fans m'aiment et c'est le plus important » a déclaré Theo Hernandez, que Zinedine Zidane aimerait récupérer du côté du Real Madrid.

Des contacts entre l’agent d’Hernandez et Leonardo ?