Mercato - PSG : Leonardo a été chargé d’une mission par le Qatar !

Publié le 19 juin 2020 à 22h45 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir renforcer l’entrejeu cet été, Ismaël Bennacer est en réalité un souhait fort de la part du propriétaire qatari du club de la capitale, Cheikh Tamin Al-Thani.

« Je ne suis au courant de rien, ma mission se limite à tout donner sur le terrain, je travaille, je suis au service du Milan AC. Ma concentration est sur mon club où je me sens super bien. Après, l’intérêt des grands clubs m’honore », confiait dernièrement Ismaël Bennacer, le milieu de terrain algérien du Milan AC, qui fait partie des grandes priorités estivales du PSG comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’avril dernier. Et alors que Leonardo multiplie les prises de contact sur ce dossier, ce n’est pas le directeur sportif du PSG qui est en réalité à l’initiative de la piste Bennacer.

Le Cheikh Tamin Al-Thani réclame Bennacer

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé jeudi, c’est en réalité le propriétaire qatari du PSG, Cheikh Tamin Al-Thani, qui a missionné Leonardo afin de boucler le recrutement d’Ismaël Bennacer en provenance du Milan AC cet été. Son profil serait très apprécié par le haut dirigeant du PSG, et reste désormais à savoir si Leonardo parviendra à concrétiser ce dossier.