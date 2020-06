Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ne lâcherait rien pour ce cadre de Tuchel !

Publié le 19 juin 2020 à 19h45 par T.M.

Bien que Juan Bernat ait dernièrement fait part de son envie de continuer au PSG, cela n’aurait pas refroidi les ardeurs du FC Barcelone.

Avec le départ en fin de contrat de Layvin Kurzawa, Leonardo s’est mis en quête d’un nouvel arrière gauche pour venir concurrencer Juan Bernat au PSG. L’Espagnol, sous contrat jusqu’en 2021, a d’ailleurs vu son avenir se retrouver au coeur des rumeurs ces dernières semaines, avec notamment l’annonce d’un intérêt du FC Barcelone, qui cherche une doublure à Jordi Alba. De quoi intéresser Bernat ? Récemment, le cadre de Thomas Tuchel voyait plutôt son avenir s’écrire du côté du PSG : « J’ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j'apprenne le français ».

Le Barça reste à l’affût !