Mercato - ASSE : Claude Puel peut dire adieu à cet ancien de l’OM !

Publié le 19 juin 2020 à 16h15 par A.M.

Libre de tout contrat, Adil Rami assure qu'il n'a pas reçu d'offres de l'ASSE bien qu'il connaisse particulièrement bien Claude Puel.

Adil Rami est sur le marché. Licencié de l'Olympique de Marseille l'été dernier, le Champion du monde a enchaîné les mésaventures. Recruté par Fenerbahçe dans la foulée de son départ de l'OM, il finira par rompre son contrat avec le club turc en février dernier afin de s'engager avec Sotchi. Mais le Championnat russe étant interrompu par la crise du Covid-19, son bail est résilié le 27 mai. Par conséquent, Adil Rami se retrouve libre sur le marché pour la troisième fois en moins d'un an et pourrait offrir une belle opportunité à un club de Ligue 1. Et pourquoi pas l'ASSE ? L'expérience de l'ancien Marseillais pourrait être bénéfique afin d'encadrer les jeunes stéphanois, d'autant plus que plusieurs cadres vont partir. Et surtout, Adil Rami connaît très bien Claude Puel puisque c'est lui qui est allé le chercher à Fréjus pour en faire le patron de sa défense au LOSC, club avec lequel il fera le doublé Coupe-Championnat en 2011. Toutefois, le défenseur central assure qu'il n'est pas en contact avec l'ASSE.

«Des retrouvailles avec Puel ? Non»