Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour l'avenir de Sergio Rico ?

Publié le 19 juin 2020 à 9h45 par H.G.

Alors qu’il était censé quitter le PSG le 30 juin prochain au terme de son prêt, Sergio Rico pourrait finalement rester un peu plus de temps que prévu dans les rangs du club de la capitale.

L’été dernier, le PSG a connu un grand chamboulement dans le secteur de ses gardiens de but avec les départs de Gianluigi Buffon, de Kevin Trapp et d’Alphonse Areola, prêté un an au Real Madrid. Pour les remplacer, le club de la capitale a choisi de miser sur Keylor Navas et Sergio Rico, ce dernier ayant été prêté le temps d’une saison par le FC Séville. Mais si le portier costaricien a donné entière satisfaction aux dirigeants parisiens, il n’en serait pas autant pour son compère, coupable de plusieurs bourdes lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui. De ce fait, le PSG aurait pris la décision de ne pas lever son option d’achat fixée à 10M€ en fin de saison. Seulement voilà, si le prêt de Sergio Rico doit s’achever le 30 juin, la saison 2019/2020 ne se terminera pour sa part qu’en août prochain avec le Final 8 de la Ligue des Champions. Et face à la possibilité de ne se retrouver qu’avec le jeune Marcin Bulka en cas de blessure de Keylor Navas, le PSG aurait finalement décidé de remettre en question l’avenir à court terme de Sergio Rico.

Sergio Rico pourrait être prolongé pour deux mois !