Mercato - OM : Eyraud serait fixé pour le fair-play financier !

Foot - Mercato - OM

Dans le collimateur de l'UEFA en raison de ses problèmes financiers, l'OM ne devrait pas être exclu de la prochaine Ligue des Champions. Cependant, le club phocéen n'échappe pas à certaines sanctions.

En proie à des problèmes financiers depuis plusieurs années maintenant, l'Olympique de Marseille n'échappe pas au fair-play financier de l'UEFA. Dans un communiqué publié en mars dernier, la haute instance du football européen avait expliqué que le club phocéen, « actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 . » Ainsi, le dossier marseillais a été déféré devant la chambre de jugement de l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC), et la crise du coronavirus n'a pas permis aux dirigeants de l'OM de respirer puisque le club phocéen a terminé les trois derniers exercices avec un déficit supérieur au 30M€ autorisé dans le cadre du fair-play financier. Plusieurs sanctions étaient alors à l'ordre du jour, dont une possible exclusion de la prochaine Ligue des Champions. Cependant, l'OM devrait échapper au pire.

En effet, d'après les informations de Tariq Panja, journaliste au New York Times , l'OM devrait bel et bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club phocéen va écoper selon lui d'une amende de 3M€ et devra rendre à l'UEFA 15% de ses revenus tirés des compétitions européennes lors des deux prochaines saisons. De plus, l'OM ne pourra inscrire que 23 joueurs au lieu de 25 en Coupe d'Europe ces deux prochaines années. Des sanctions confirmées par l'UEFA dans un communiqué.

UEFA fines Marseille €3m for breaching FFP settlement agreement and will withhold 15% of any income Marseille are due to receive from UEFA club competitions for next two seasons.