Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier lâche ses vérités sur la succession de Villas-Boas !

Publié le 19 juin 2020 à 14h15 par G.d.S.S. mis à jour le 19 juin 2020 à 14h16

Annoncé comme étant la piste privilégiée par l’OM au moment où l’avenir d’André Villas-Boa semblait clairement incertain, Christophe Galtier a fermement démenti cette prise de contact ce vendredi.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 15 mai dernier, alors qu’André Villas-Boas était annoncé avec insistance vers la sortie suite au départ d’Andoni Zubizarreta, Christophe Galtier avait été contacté par l’OM quelques semaines auparavant. L’entraîneur du LOSC, natif de la cité phocéenne, était la priorité du président Jacques-Henri Eyraud. Finalement, Villas-Boas a décidé de poursuivre l’aventure avec l’OM, et Galtier s’est quant à lui confié sans détour à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

« Aucune personne de l’OM ne m’a sollicité »