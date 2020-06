Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club de Ligue 1 qui évoque deux dossiers chauds d’Eyraud !

Publié le 19 juin 2020 à 14h00 par T.M.

Cherchant à se renforcer pour la saison prochaine, l’OM regarde notamment du côté de Reims, ayant coché les noms de Boulaye Dia et Hassane Kamara. Deux dossiers évoqués par le président rémois, Jean-Pierre Caillot.

Cette saison, André Villas-Boas a fait des miracles avec l’OM, réussissant à amener son équipe à la 2ème place de Ligue 1 avec un effectif pourtant très court. Toutefois, pour la saison prochaine, avec la participation en Ligue des Champions, il va falloir étoffer ce groupe. Toutefois, le mercato estival s’annonce compliqué avec la situation financière du club phocéen. Il va donc falloir aller dénicher de bons renforts à moindre coût. Et pour cela, l’OM pourrait notamment aller piocher du côté de Reims. Comme Le 10 Sport vous l’a récemment dévoilé, une offensive est à l’étude sur la Canebière pour Boulaye Dia. De même, le nom d’Hassane Kamara a dernièrement été associé à l’OM, où il pourrait alors venir épauler Jordan Amavi dans le couloir gauche de la défense.

« Pour cet été, on permet à Hassane Kamara d’aller vers un nouveau projet »