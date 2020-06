Foot - Mercato

Mercato : Thuram, Kluivert, Maldini… Où en sont les fils de légendes ?

Publié le 19 juin 2020 à 13h30 par La rédaction

Si Lilian Thuram, Patrick Kluivert ou encore Paolo Maldini sont des noms bien connus des amateurs de football, ceux de leurs fils pourraient le devenir très bientôt également

Qui n’a jamais entendu parler de Lilian Thuram, Patrick Kluivert ou encore Paolo Maldini ? Ces trois joueurs sont devenus des légendes de leurs pays respectifs, à savoir la France, les Pays-Bas et l’Italie. Le premier a joué pour l’AS Monaco, Parme, la Juventus ou encore le FC Barcelone. Le deuxième a fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam, de l’AC Milan ou encore du FC Barcelone. Le troisième a juré fidélité et est devenu une légende du côté de l’AC Milan. Mais où en sont leurs fils ?

Marcus Thuram, Deutsche Qualität

Après une super saison du côté de Guingamp, où il marque 17 buts en 72 matchs dont 13 la saison dernière, Marcus Thuram (22 ans) a décidé de poser ses valises du côté de l’Allemagne, au Borussia Mönchengladbach. Régulièrement titulaire aux côtés d’Alassane Pléa sur le front de l’attaque des Poulains, l’attaquant français réalise une très belle saison en Bundesliga, où il a déjà marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives en 25 rencontres de première division allemande. Des bonnes performances régulières qui ont réussi à attirer l’attention de Liverpool, qui a coché son nom sur sa short-list pour la saison prochaine. Reste à savoir si Thuram sautera le pas direction la Premier League, où il pourrait avoir un rôle moins important que celui qu’il a à Gladbach, qui reste toujours en course pour la Ligue des Champions en Bundesliga…

Justin Kluivert, un exil en Italie

Après avoir fait toutes ses classes du côté de l’Ajax Amsterdam, Justin Kluivert (20 ans) a pris la décision de quitter les Pays-Bas pour signer en Italie, et plus précisément à l’AS Rome, en juillet 2018. Un transfert qui a fait beaucoup parler, puisque le jeune Justin est considéré comme l’un des plus gros cracks de sa génération. Après une saison 2017/2018 réussie à l’Ajax, où il plante 11 pions et délivre 5 passes décisives, il réalise une première pige romaine ratée, avec seulement 2 petits buts et 8 passes décisives en 35 apparitions avec la Louve. Depuis le début de saison, Kluivert va mieux, et a marqué à 7 reprises tout en délivrant 2 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues. L’international néerlandais a pris le temps de s’adapter et de progresser à son rythme, tout en ne brûlant pas les étapes et en signant dans un club dans lequel il était sûr d’avoir du temps de jeu. Pour devenir un véritable monstre ? Réponse dans quelques années…

Daniel Maldini, dans les pas de son père et de son grand-père

C’était le 2 février dernier. Daniel Maldini (18 ans), fils de Paolo et petit-fils de Cesare Maldini, entre en jeu sur la pelouse de San Siro à la 93e minute de jeu lors d’un match entre le Milan et le Hellas Vérone. Dans les traces de son père, Daniel Maldini a effectué ses classes à l’AC Milan, où il compte bien devenir une légende. Passé professionnel cette saison, il a disputé ses toutes premières secondes de jeu au San Siro, marquant l’histoire de son empreinte grâce à son nom. Mais c’est bien par ses performances que le jeune Daniel pourrait s’illustrer, lui qui compte déjà 7 buts en 11 rencontres de Primavera 2A, championnat de jeunes en Italie. Le jeune milieu offensif est promis à un bel avenir, si toutefois il parvient à s’imposer à l’AC Milan. Si un prêt pourrait lui permettre de grappiller quelques minutes de jeu dans un club de première division, difficile d’imaginer le petit Daniel s’écarter du chemin de son père, qui a disputé l’intégralité de sa carrière dans un seul et même club : l’AC Milan.