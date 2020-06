Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a l'embarras du choix pour cet été...

Publié le 19 juin 2020 à 12h30 par La rédaction

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Thiago Silva ne manque pas de courtisans pour la saison prochaine. Et si l’international brésilien souhaite encore relever un nouveau défi européen, ce sera sans aucun doute très loin du PSG…

C’est désormais quasiment une certitude : l’international brésilien Thiago Silva quittera le PSG à la fin de la saison. Après 8 ans de bons et loyaux services, le capitaine parisien devrait changer d’air, puisque son contrat ne sera certainement pas prolongé. Désormais, l’heure est à la réflexion pour Thiago Silva : quelle destination choisir ? Car effectivement, les prétendants à sa signature ne manquent pas…

L’AC Milan et la Fiorentina dans le coup

Ainsi, comme révélé par la presse italienne, l’international brésilien aurait des pistes du côté de l’Italie. En effet, son ancien club de l’AC Milan souhaiterait toujours le voir débarquer du côté de la Lombardie, afin qu’il puisse y terminer sa carrière. Déjà passé par le Milan entre 2009 et 2012, l’international brésilien pourrait retourner chez les Rossoneri , qui chercheraient toujours un leader de vestiaire pour la saison prochaine, notamment en raison du probable départ de Zlatan Ibrahimovic. Cependant, un nouveau prétendant en Serie A se serait joint à la course, puisque la Fiorentina ferait désormais partie des prétendants. Rocco Commisso, le très ambitieux président de la Fio, ciblerait l’international brésilien pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine, alors que son défenseur international serbe Nikola Milenkovic serait lui annoncé sur le départ. Si la Fiorentina parvient à garder ses pépites (Chiesa, Castrovilli), l’équipe de Franck Ribéry pourrait aligner une belle armada la saison prochaine…

La Premier League toujours à fond