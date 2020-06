Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre club s'invite pour Thiago SIlva !

Publié le 18 juin 2020 à 20h45 par A.C.

En instance de départ au Paris Saint-Germain, Thiago Silva peut compter sur un nouveau courtisan.

Ou jouera Thiago Silva la saison prochaine ? Ce qui est certain, ce que ce ne sera pas au Paris Saint-Germain. Le Brésilien va en effet tirer sa révérence au terme de son contrat avec le PSG, mais souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Carlo Ancelotti voudrait le récupérer à Everton, mais en Italie, son ancien club du Milan AC semble déterminé à tenter sa chance. En Angleterre, Duncan Castle a même évoqué un intérêt prononcé de José Mourinho, qui aimerait attirer Thiago Silva à Tottenham.

La Fiorentina veut tenter le coup !