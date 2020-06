Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’activerait en coulisses pour Jean-Clair Todibo !

Publié le 19 juin 2020 à 13h00 par T.M.

Si Jean-Clair Todibo va prochainement revenir de son prêt à Schalke 04, il pourrait ne pas s’éterniser au FC Barcelone. Une vente du Français ne cesse d’être évoquée et les prétendants se presseraient pour le Français.

Arrivé en janvier 2019 au FC Barcelone en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo a toutefois eu du mal à avoir du temps de jeu au milieu de Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. C’est ainsi que l’hiver dernier, le Français a été prêté du côté de Schalke 04 où il montre d’ailleurs de belles choses. De quoi faire grimper sa cote en flèche et en Catalogne, on ne verrait pas ça d’un mauvais oeil étant à la recherche de liquidités. Cet été, Todibo pourrait donc être vendu, mais la question sera de savoir à qui. Alors que Schalke 04 n’a pas les moyens de lever son option d’achat, fixée à 25M€, cela laisserait la porte ouverte à d’autres clubs intéressés par l’ancien du TFC.

Todibo au coeur des convoitises