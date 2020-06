Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux nouvelles pistes prestigieuses pour Todibo ?

Publié le 19 juin 2020 à 1h30 par A.C.

Jean-Clair Todibo, joueur du FC Barcelone actuellement prêté à Schalke 04, intéresserait beaucoup deux clubs de Serie A.

Lorsque le FC Barcelone l’a recruté, alors qu’il n’avait que quelques matchs de Ligue 1 dans les jambes, tout le monde se disait que l’avenir allait être radieux pour Jean-Clair Todibo. Pourtant, l’ancien du TFC n’a pas trouvé le temps de jeu espéré, en Catalogne. Ainsi, il a été prêté à Schalke 04, où il réalise des très bonnes choses. A Barcelone on ne semble pas avoir de place pour lui pour autant et plusieurs clubs en Europe ont donc commencé à tâter le terrain...

La Juve et le Napoli travaillent en coulisses pour Todibo