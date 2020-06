Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo pousse un coup de gueule dans le dossier Lihadji !

Publié le 19 juin 2020 à 23h00 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji va quitter l'OM pour rejoindre le LOSC, Daniel Riolo estime que les clubs sont les responsables de ces départs.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Isaac Lihadji va rejoindre le LOSC dans les prochaines semaines, avant même la signature de son premier contrat professionnel avec l'OM, son club formateur. Un dossier très mal vécu à Marseille où les dirigeants souhaitent miser sur la formation phocéenne pour le futur en voient partir leur plus grand espoir. Mais d'après Daniel Riolo, ce sont bien les clubs qui sont responsables de ce genre de situation.

«Ce sont les clubs les coupables…»