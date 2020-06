Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 19 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que les négociations du transfert de Lautaro Martinez en direction du FC Barcelone semblent stagner depuis plusieurs jours, l’Inter pourrait complètement changer ses plans avec son buteur argentin.

Les semaines passent et le transfert de Lautaro Martinez continue de trainer, et les négociations entre le FC Barcelone et l'Inter seraient compliquées. En effet, le différent serait d’ordre financier. Lautaro Martinez possède une clause libératoire fixée à 111M€ que Barcelone ne semble pas en mesure de pouvoir payer. Les catalans auraient donc soumis d’autres propositions avec un montant moins coûteux et en contrepartie un joueur inclus dans la transaction. Sur le principe, les dirigeants interistes semblent d’accords. Les récentes informations dévoilées à ce sujet laissait même entendre que le joueur en question pourrait être Arturo Vidal. Seulement voilà, les négociations bloqueraient entre les deux clubs en fonction de l’offre et la demande. L’Inter réclamerait 90 M€ alors que le Barça ne semble pas vouloir investir plus de 70 M€. Dans ces conditions, l’avenir de Lautaro Martinez pourrait être remis en question.

L’Inter envisage une prolongation de Lautaro