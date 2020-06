Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronaldo conseille Lautaro Martinez !

Publié le 19 juin 2020 à 1h00 par A.C.

Ronaldo, ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter, s’est exprimé au sujet de spéculations autour de Lautaro Martinez.

En Catalogne, on ne parle que de lui. Lautaro Martinez est la priorité du FC Barcelone, mais les choses semblent bloquer depuis plusieurs semaines. Le Barça ne souhaite en effet pas payer la clause de 111M€ présente dans le contrat de l’attaquant et l’Inter ne compte pas le brader. Des échanges de joueurs ont été proposés par les Barcelonais, avec notamment Junior Firpo, mais pour l’instant, aucun ne semble tenter les Nerazzurri , qui n’ont d’ailleurs pas besoin de vendre à en croire la presse italienne.

« Lautaro Martinez fait partie d'une grande équipe comme l'Inter »