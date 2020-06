Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du moment serait réglé !

Publié le 18 juin 2020 à 21h30 par La rédaction

Malgré le vif intérêt de Manchester United à l'égard d'Ansu Fati, le jeune phénomène offensif sera retenu cet été par le FC Barcelone.

Le Barça s’accroche à Ansu Fati et ne semble absolument pas prêt à le laisser partir. Après avoir discuté avec l’entourage du joueur sur le rôle que tiendrait Ansu Fati au Barça la saison prochaine, Josep Maria Bartomeu aurait affirmé en interne récemment avoir refusé une offre de 100 M€ pour son joueur. Si certains clubs convoitent toujours Ansu Fati, un départ ne serait cependant pas à l'ordre du jour.

Pas de départ en vue pour Ansu Fati