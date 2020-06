Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce prétendant de renom aurait un plan pour Luka Jovic !

Publié le 18 juin 2020 à 21h00 par B.C.

À la peine au Real Madrid, Luka Jovic se retrouverait sur les tablettes de l'AC Milan, et le club italien aurait un plan pour récupérer l'attaquant cet été.

Recruté l'été dernier pour venir épauler Karim Benzema sur le front de l'attaque, Luka Jovic était promis à un bel avenir chez les Merengue . En effet, Florentino Pérez n'avait pas hésité à débourser 60M€ pour le Serbe qui venait de réaliser une saison flamboyante à Frankfort, mais Luka Jovic peine à s'imposer au Real Madrid, avec seulement 2 buts inscrits depuis son arrivée. Ce qui pourrait alors pousser la Casa Blanca à s'en séparer dès cet été, et cela pourrait arranger les affaires du Milan AC.

Le Milan AC veut se faire prêter Jovic