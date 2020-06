Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Ronaldo ironise sur une arrivée de... Erling Haaland !

Publié le 18 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid ou encore du PSG, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund dès cet été. Ronaldo a donné son avis sur un potentiel transfert au club merengue.

Avec 11 buts et 3 passes décisives en seulement 13 apparitions en Bundesliga cette saison, Erling Haaland affole les conteurs. Pas étonnant que de nombreux clubs prestigieux soient prêts à s’offrir la pépite norvégienne de 19 ans dans les prochains mois. Annoncé sur les tablettes de Zinédine Zidane ou encore celle de Leonardo, Haaland est aujourd’hui l’un des attaquants les plus convoités de la planète football. Partira-t-il cet été ? Quoi de mieux que de demander à l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football. Ronaldo, actuel président du Real Valladolid, a d’abord ironisé sur un possible transfert en Espagne avant de donner son avis.

«Nous n'avons pas encore atteint le budget pour Valladolid...»