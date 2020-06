Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouvel avertissement lancé à Leonardo !

Publié le 19 juin 2020 à 21h45 par A.C.

Guido Fienga, directeur général de l’AS Roma, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Lorenzo Pellegrini.

Si, selon nos informations, Leonardo se concentre actuellement sur Sergej Milinkovic-Savic, il n’en délaisse pas pour autant les autres pistes. Son souhait est en effet de frapper un gros coup au milieu de terrain, pour le Paris Saint-Germain. Ainsi, le 10 juin dernier, nous vous révélions que le directeur sportif du PSG continue à travailler sur la piste Lorenzo Pellegrini, qui possède une clause de 30M€. Les choses ne sont toutefois pas simples, puisque les dirigeants de l’AS Roma ont plusieurs fois annoncé vouloir garder Pellegrini, qui d’après La Gazzetta dello Sport n’aurait aucune intention de partir.

« Notre club ne deviendra pas un supermarché ! »