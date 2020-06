Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une légende prend position dans le dossier Pogba !

Publié le 19 juin 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que Paul Pogba est régulièrement annoncé sur le départ de Manchester United, Peter Schmeichel est de son côté convaincu que l’international français ne quittera pas les Red Devils l’été prochain.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid lors du mercato estival 2019, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United au coup de sifflet final de cette session des transferts. Le Real Madrid et notamment son président Florentino Perez n’étaient pas disposés à répondre aux exigences financières des Red Devils, et cela en dépit du fait que Zinedine Zidane faisait de son compatriote sa grande priorité pour renforcer son entrejeu. Et plusieurs mois après et une saison quasi blanche du milieu français, la donne semble ne toujours pas avoir changé. Comme le10sport.com vous l’a annoncé le 31 mai, Zinedine Zidane s’est dernièrement entretenu avec Mino Raiola au sujet de Paul Pogba, mais Florentino Perez ne serait toujours pas tenté par un recrutement du Champion du Monde 2018. Parallèlement, la Juventus se serait également positionnée sur le dossier et aimerait faire revenir son ancien joueur ayant évolué dans ses rangs entre 2012 et 2016. Au regard de cette situation, un départ de Paul Pogba de Manchester United à un an du terme de son contrat ne semble donc pas impossible… sauf aux yeux de Peter Schmeichel !

« Je suis absolument convaincu qu’il veut rester »