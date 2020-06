Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si Zidane tenait déjà sa première recrue ?

Publié le 19 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les traces d’Erling Haaland ou encore de Kylian Mbappé pour renforcer son attaque la saison prochaine, Zinedine Zidane pourrait bien tenir sa première recrue offensive, en la personne de Marco Asensio, de retour après un an de blessure…

Ce n’est un secret pour personne : Zinedine Zidane compte se renforcer sur le front de l’attaque. Orphelin de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid peine un peu dans le secteur offensif, l’unique buteur ayant passé la barre des 10 buts étant l’indéboulonnable Karim Benzema. Gareth Bale, Eden Hazard et consort ne parviennent pour le moment pas à réaliser la saison escomptée, et Zidane pourrait toujours chercher des renforts offensifs pour la saison prochaine. Kylian Mbappé et Erling Haaland feraient toujours office de priorités pour le coach des Merengues . Cependant, il pourrait bien l’avoir déjà trouvé au sein même de son effectif…

Asensio de retour !

De retour de blessure après quasiment un an d’absence pour une rupture des ligaments croisés, Marco Asensio a fait une entrée remarquée face à Valencia. A peine 30 secondes après son entrée en jeu, Asensio s’est offert son premier but de la saison avec le Real Madrid. Avec ce retour d’une très longue blessure, Zidane peut pratiquement qualifier Asensio de nouvelle recrue, et il pourrait bien être le chaînon manquant d’un trio d’attaque impressionnant, composé d’Asensio, Benzema et Hazard. Reste à savoir si Asensio ne rechutera pas… Et si Zidane compte toujours investir pour un joueur offensif l’été prochain, alors que ce secteur est déjà bouché.