Mercato - PSG : Leonardo ne veut rien lâcher pour Kylian Mbappé, mais…

Publié le 17 juin 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

Plus gros prospect du football européen et ce sans contestation possible, Kylian Mbappé est un profil qui plaît particulièrement aux plus grands dont le Real Madrid et Liverpool. Directeur sportif du PSG, Leonardo a assuré vouloir le conserver, mais le club de la capitale se serait déjà fait une raison pour l’avenir du champion du monde tricolore.

Kylian Mbappé n’est plus la jeune pépite pleine de promesses de l’AS Monaco. Depuis son transfert au PSG en 2017et son sacre de champion du monde lors du Mondial en Russie à l’été 2018, le Français est passé à un tout autre stade. Désormais, le natif de Bondy est devenu une assurance marketing et une star au rayonnement planétaire. En plus d’être un joyau sur le terrain pour son club, Mbappé l’est en dehors d'un point de vue commercial. À tout juste 21 ans, l’attaquant du PSG a accumulé les récompenses collectives et personnelles et est destiné à de plus grandes choses, dont rafler le Ballon d’Or au cours de sa carrière. Inutile d’aller plus loin, Kylian Mbappé est le futur du football français et européen. Et les plus grands clubs ne s’y trompent pas. Depuis son adolescence, le Real Madrid lorgne sur lui, comme Zinedine Zidane l’a assuré à plusieurs reprises en automne dernier dans le cadre de la double-confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions. L’objectif du club merengue serait de s’attacher les services de Mbappé à l’été 2021, moment où il ne lui restera plus qu’un an sur son contrat avec le PSG. Néanmoins, le Real Madrid n’est pas le seul dans ce dossier. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 avril et le 7 mai dernier que Jürgen Klopp avait contacté à plusieurs reprises Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG ainsi que le principal intéressé dans l’optique de dresser le projet de Liverpool pour la pépite parisienne. Néanmoins, on vous révélait que bien qu’il soit flatté de l’intérêt du champion d’Europe, Mbappé n’a d’yeux que pour le Real Madrid. Mais Leonardo ne compte pas se laisser faire.

Leonardo compte entamer les discussions pour une prolongation !

Au cours de sa longue interview accordée au JDD le week-end dernier, Leonardo a évoqué plusieurs sujets chauds qui animent l’actualité du PSG. L’avenir de Kylian Mbappé en fait partie et la position du directeur sportif du PSG est très claire. « Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble. » . Comment continuer l’aventure avec Mbappé pour le PSG ? D’après les informations récoltées par Julien Laurens, journaliste pour ESPN , la direction du PSG ne se trouve pas pour le moment dans l’urgence de proposer un nouveau contrat au Français, l’actuel n’expirant qu’en juin 2022. Cependant, lorsque la saison sera officiellement terminée et que le mercato estival touchera à sa fin, Leonardo aurait prévu d’ouvrir les négociations à la fois avec le clan Mbappé et l’entourage de Neymar pour sceller leurs avenirs respectifs à Paris. D’ailleurs, le journaliste d’ ESPN a assuré que le PSG avait bon espoir dans le fait de mener à bien ces deux dossiers chauds à terme. Mais qu’en est-il vraiment ?

L’attraction du Real Madrid trop forte pour que Mbappé accepte de rallonger l’aventure parisienne ?