Mercato : Unai Emery aurait refusé un club en Espagne !

Publié le 17 juin 2020 à 15h40 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2020 à 15h52

Sans club depuis son licenciement en novembre dernier à Arsenal, Unai Emery aurait pu intégrer de nouveau un projet. Le club du Betis Séville a effectivement approché le tacticien espagnol !