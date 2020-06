Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Camavinga totalement relancé pour Zidane ?

Publié le 17 juin 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2020 à 8h32

Pisté par le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait finalement rester au Stade Rennais cet été et pour peut-être plusieurs années encore. Le clan Pinault aurait effectivement la ferme intention de prolonger son contrat pour mieux le vendre qu’un certain Ousmane Dembélé...

Les premiers mois en Ligue 1 d’Eduardo Camavinga ont été étincelants, et plusieurs grosses écuries européennes (PSG, Barcelone, Milan AC) se sont positionnées sur le dossier. Désireux de redessiner les contours de son effectif avec la ferme intention de recruter des jeunes joueurs, Zinédine Zidane serait tombé sous le charme de la pépite française et, comme vous l’avait révélé le10sport.com le 5 juin dernier, une offre du Real Madrid est déjà sur la table du Stade Rennais, une offre toujours sans réponse... Aux dernières nouvelles, le Real Madrid n’aurait plus que 5 petits jours pour convaincre le milieu de terrain de 17 ans ! Voici pourquoi.

Le Stade Rennais veut vite prolonger Camavinga !