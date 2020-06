Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Ces Brésiliens qui vont mettre le feu au Real Madrid !

Publié le 19 juin 2020 à 18h30 par La rédaction

Depuis quelques années, le Real Madrid se tourne vers le Brésil pour recruter ses prochaines pépites. De Vinicius à Reinier, tour d’horizon de cette folie brésilienne au Real Madrid.

Ils sont au nombre de 6. 6 Brésiliens, qui, aujourd’hui, portent le maillot du Real Madrid. Depuis de nombreuses années, le Real Madrid se tourne vers le Brésil pour recruter de jeunes joueurs très talentueux. Marcelo, Eder Militao, Vinicius Junior, Reinier Jesus, Rodrygo, Casemiro… Qu’ils soient aujourd’hui de grands espoirs ou presque des légendes, les joueurs brésiliens du Real Madrid finissent toujours par triompher… ou presque.

Marcelo, l’heure du départ ?

Arrivé en 2007 au Real Madrid, le latéral gauche brésilien s’est quasiment de suite imposé du côté de la Casa Blanca . Désormais, Marcelo semble avoir perdu de sa superbe, et se cantonne désormais à une place régulière sur le banc des remplaçants du Real Madrid, Zinedine Zidane lui préférant Ferland Mendy depuis le début de saison. A 32 ans, l’heure du départ a peut-être déjà sonné pour Marcelo, qui pourrait désormais inscrire son nom dans la légende du Real Madrid, lui qui se trouve pas loin du top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire du Real…

Casemiro, le chouchou de Zidane

Arrivé en 2013 en provenance de Sao Paulo, Casemiro est prêté un an plus tard du côté du FC Porto pour se faire les armes. Là-bas, Casemiro expose enfin tout son potentiel aux yeux de l’Europe, et finalement le Real Madrid décide de lui laisser sa chance… Pour qu’il ne quitte plus jamais le onze de départ. Véritable chouchou de Zinedine Zidane, le milieu de terrain international brésilien en enchaîné pas moins de 229 rencontres avec le Real Madrid. Installé confortablement en tant que titulaire indiscutable du Real Madrid, ce dernier a poussé sur le banc certains cadres de l’effectif madrilène…

Vinicius – Rodrygo – Reinier, le trio infernal

Depuis maintenant 2 saisons, le Real Madrid se tourne vers les jeunes talents tout droit issus du Brésil, mais cette fois sur le front de l’attaque. En 2018, le Real annonçait la signature de Vinicius Junior, en provenance de Flamengo, contre la somme de 45 millions d’euros. Depuis, Zizou le fait régulièrement jouer au poste d’ailier gauche, et l’installe progressivement dans le 11 du Real. Rapide, très technique et disposant d’une belle marge de progression, le jeune ailier brésilien de 19 ans régale sur les pelouses de Liga, notamment pendant le dernier Clasico. Même constat pour l’ailier Rodrygo, celui-ci arrivé en provenance de Santos contre 45 millions d’euros l’été dernier. Si son adaptation semble plus rapide que celle de Vinicius, Rodrygo a déjà montré de belles choses, et pourrait rapidement s’imposer comme un élément important de la rotation de ZZ. Finalement, le dernier arrivé, Reinier Jesus, a été envoyé vers ses armes avec la Castilla jusqu’à la fin de la saison. Polyvalent, très technique et redoutable devant le but, Reinier pourrait bientôt, lui aussi, faire partie d’un trio de brésiliens infernal du côté du Real, même si Zidane pense à le prêter à un club de Liga la saison prochaine en raison de son statut d’extra-communautaire problématique pur l’intégrer à l’effectif de l’équipe une.

Eder Militao, l’énigme

Finalement, voilà l’énigme de cette liste. Capitaine du FC Porto lors de sa seule et unique saison avec les Dragons en 2018/2019, Eder Militao a régalé toute l’Europe, et a su attirer de nombreux cadors européens. Cependant, ce dernier se retrouve en difficulté du côté du Real Madrid, n’arrivant finalement pas à s’imposer et à performer. Au point que Zidane commence à songer à l’envoyer ailleurs, en prêt, seulement une saison après son arrivée contre 50 millions d’euros. Il rejoindrait donc Danilo dans la case « déception » des recrues du Real Madrid ces dernières années…