Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi à l'origine du départ d'Aouchiche ?

Publié le 20 juin 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Adil Aouchiche devrait prendre le large et quitter le PSG cet été. Un coup dur pour le club de la capitale, mais les Parisiens ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes, en particulier Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

Le PSG a un énorme point faible. Depuis de longues années, le club de la capitale peine à conserver ses meilleures pépites. Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Dan-Axel Zagadou, et bien d'autres, ont décidé de quitter le PSG avant de signer leur premier contrat professionnel. Dans la plupart des cas, les plus grands talents parisiens optent pour un exil vers l'étranger comme ce fut le cas de Kingsley Coman à la Juve (aujourd'hui au Bayern). Aujourd'hui encore, le problème se répète, puisque Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous deux en fin de contrat le 30 juin, vont quitter le PSG et s'apprêtent à migrer vers l'étranger. Si le premier est déjà destiné au Bayern, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le second semble également parti pour rejoindre la Bundesliga, où le club bavarois et le Bayer l'attendent à bras ouverts.

Adil Aouchiche prêt à suivre Tanguy Kouassi en Allemagne ?

Selon nos informations, Adil Aouchiche était tout proche de rejoindre l'ASSE, mais la donne a complètement changé dernièrement. Comme nous vous l'avons révélé ce samedi, le Bayern et le Bayer pourraient griller la priorité aux Verts . En effet, les deux clubs de Bundesliga auraient lancé des offensives qui pourraient faire totalement vriller le clan Aouchiche. Déterminé à quitter le PSG, Adil Aouchiche voit désormais d'un très bon oeil la possibilité de relever un nouveau challenge en Allemagne. Ce qui ne fait pas du tout les affaires de l'ASSE, et encore moins celles de Nasser Al-Khelaïfi. D'ailleurs, le président du PSG serait le principal responsable du départ à venir d'Adil Aouchiche.

