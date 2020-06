Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour Aouchiche ?

Publié le 20 juin 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Tout proche de rejoindre l’ASSE, Adil Aouchiche pourrait finalement filer vers l’étranger. Un coup dur pour les Verts comme pour le PSG, qui perdrait un nouveau talent après Tanguy Kouassi.

L’avenir d’Adil Aouchiche se joue en ce moment même. Le joueur formé au PSG doit signer son premier contrat professionnel. Et malgré toutes les tentatives de Leonardo, ce ne sera visiblement pas à Paris que la pépite tricolore lancera sa jeune carrière. Comme révélé par le10sport.com, l’ASSE tenait clairement la corde pour le signer. Mais depuis quelques jours, de nouvelles écuries arrivent et perturbent clairement le dossier…

En route vers l’Allemagne ?

A l’instar de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche pourrait en effet lui-aussi filer vers l’Allemagne. Les offensives du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen seraient clairement les plus dangereuses. Nos sources indiquent que la Bundesliga est une piste qui prend une forte ampleur pour le clan Aouchiche. Au point d’opérer un demi-tour complet auprès de l’ASSE ? C’est une possibilité grandissante. Pour le PSG, quoi qu’il arrive, un nouveau coup dur se prépare. Adil Aouchiche a pris la décision de partir et ne semble pas vouloir changer de cap.