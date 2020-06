Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’échec du dossier Kouassi…

Publié le 20 juin 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Tanguy Kouassi a choisi de rejoindre le Bayern Munich plutôt que de signer son premier contrat professionnel au PSG, son club formateur. Retour sur l’échec du club de la capitale, qui aurait pourtant fait des pieds et des mains pour sceller l’avenir du titi parisien.

Cette saison, Tanguy Kouassi a effectué ses premiers pas en Ligue 1 et en Ligue des champions, face à Galatasaray, à seulement 17 ans. Le 7 juin dernier, le défenseur central/milieu de terrain a soufflé sa 18ème bougie. Son temps de jeu important pour un titi parisien aurait pu laisser entendre qu’il serait plus enclin à signer son premier contrat professionnel au PSG. La vérité était tout autre. Le 16 juin dernier, RMC Sport , Foot Mercato , Sport BILD et le10sport.com vous ont annoncé la décision de Tanguy Kouassi de s’en aller du côté du Bayern Munich afin de lancer sa carrière professionnelle. Dernièrement, RMC assurait que le clan Kouassi avait en amont de cette cette nouvelle, informé la direction sportive du PSG qu’il n’apposerait pas sa signature sur le contrat proposé par le club de la capitale, qui offrait pourtant le salaire le plus élevé de tous les prétendants du Français, en vain.

Des efforts vains de Leonardo

Avant que son arrivée au Bayern Munich ne se confirme, Leonardo confiait au Journal du Dimanche ( JDD ) qu’il y avait un réel risque de perdre Kouassi et Adil Aouchiche, stagiaire pro également en partance à l’ASSE ou au Bayern Munich comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité récemment. « On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer ». Des efforts, le PSG en a donc fait, mais la réglementation française interdit au club formateur d’offrir un contrat supérieur à la durée de trois ans à un joueur pour son premier bail professionnel. Résultat ? Tanguy Kouassi est parti au Bayern Munich, bien que l’officialisation n’ait toujours pas eu lieu. Au sein du champion d’Allemagne, la promesse française percevra un salaire annuel se situant entre 2,5 et 3M€ pour les quatre prochaines saisons. Pourquoi Tanguy Kouassi a-t-il fait le choix de privilégier le Bayern ? Pour la « stabilité » du géant bavarois ? C’est du moins l’une des raisons à en croire les informations sorties. Cependant, son temps de jeu risque d’être moins important qu’au PSG compte tenu de la concurrence que ce soit en défense ou au milieu de terrain.

Kouassi a voulu prendre le risque Bayern, sachant pertinemment ce qui l’attendait