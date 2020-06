Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adil Aouchiche a lâché une bombe à Leonardo !

Publié le 20 juin 2020

Annoncé de longue date sur le départ du PSG le 30 juin prochain au terme de son contrat aspirant, Adil Aouchiche aurait officiellement communiqué à Leonardo sa décision de quitter le club de la capitale en expliquant les raisons de son choix.

Après le départ de Tanguy Kouassi, qui devrait vraisemblablement rejoindre le Bayern Munich en y signant un contrat de quatre ans comme nous vous l’avons révélé, le PSG s’apprête à perdre une autre de ses pépites. Arrivant au terme de son contrat aspirant, Adil Aouchiche va lui-aussi quitter son club formateur, et cela en dépit du fait que les dirigeants parisiens ont fait tout leur possible pour le convaincre de signer. Pour l’heure, la future destination du milieu offensif de 17 ans est incertaine. Annoncé proche de l’ASSE, avec laquelle il aurait déjà satisfait sa visite médicale, le natif du Blanc-Mesnil pourrait également suivre les pas de Tanguy Kouassi et rallier le Bayern Munich, comme le10sport.com vous l’a révélé ce samedi. L’écurie bavaroise n’est d’ailleurs pas la seule à suivre avec insistance Adil Aouchiche outre-Rhin puisque le jeune joueur du PSG est également sur les tablettes du Bayer Leverkusen. Mais avant de trancher définitivement quant à sa future destination, l’international français U18 aurait pris le temps d’expliquer les raisons l’ayant poussée à quitter les pensionnaires du Parc des Princes.

Adil Aouchiche va partir, une décision réfléchie et prise à contrecoeur