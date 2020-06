Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo pour la prolongation de Neymar ?

Publié le 21 juin 2020 à 16h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait dans l’incapacité de financier un éventuel retour de Neymar au cours de la prochaine session estivale des transferts, le PSG commencerait à s’activer en coulisse afin de sceller pour de bon l’avenir de sa star brésilienne.

Après avoir agité le mercato estival 2019, Neymar pourrait connaitre un été 2020 plus tranquille en coulisse. En effet, bien que le FC Barcelone rêverait toujours faire revenir son ancien numéro 11 parti en 2017, le club catalan n’aurait absolument pas les moyens nécessaires pour réaliser une telle opération. Il y a un an déjà, les Blaugrana s'étaient heurtés aux fortes prétentions du PSG pour laisser filer sa star, et la situation pourrait bien être similaire au cours de la prochaine session estivale des transferts s’ils tentaient un nouvel assaut. D’autant plus que Neymar ne serait désormais plus dans l’optique de quitter la capitale française coûte que coûte, lui qui a dernièrement confié que sa grande ambition était d’écrire l’histoire avec le PSG en août prochain lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Et face à un Barça paralysé par ses moyens financiers limités, le club de la capitale commencerait à mettre en place de grandes manœuvres afin de définitivement repousser la menace catalane pour l’international brésilien de 28 ans.

Le PSG essaierait de prolonger le contrat de Neymar !